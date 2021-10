Severance: Blade of Darkness: Neuveröffentlichung der Fantasy-Kampfaction auf GOG und Steam

Vier spielbare Charaktere: Wähle deinen Champion von Ianna - Tukaram, der Barbar; Naglfar, der Zwerg; Sargon, der Ritter; oder Zoe, die Amazone - jede(r) bietet individuelle Stärken, Schwächen und Kampffähigkeiten, mit denen du dich durch ein blutgetränktes Abenteuer kämpfst, um die Welt vom Chaos zu befreien.

Blutiger und brutaler Kampf: Lerne verheerende Kombo-Attacken und zerlege deine Feinde in Einzelteile. Hack deinem Gegner die Gliedmaßen ab - und nutze sie dann als Waffe!

Eine detailreiche und düstere Fantasy-Welt: Kämpfe gegen Orks, Trolle, Golems, Dämonen, Skelette und unzählige andere finstere Kreaturen, während du tückenreiche Grabstätten, eisige Festungen, Dämonentürme, Wüsten, Tempel und Paläste erkundest.

Interaktive Umgebungen: Zerstöre In-game-Objekte mit Feuer oder deinen Fäusten, löse Rätsel und entschärfe Fallen, die mechanische, hydraulische und überaus tödliche Hindernisse darstellen!

Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC) Screenshot - Severance: Blade of Darkness (PC)

Am 7. Oktober 2021 haben Fire Falcom, General Arcade und SNEG eine Neufassung von Rebel Acts Action-Adventure-Oldie Severance: Blade of Darkness für PC veröffentlicht. Via GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro gewährt. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls auf beiden Download-Portalen erhältlich.Die Macher schreiben über die Neuveröffentlichung: "Wir sind sehr glücklich, Blade of Darkness wieder zum Leben zu erwecken. Einen zeitlosen Klassiker, der durch seine Erstveröffentlichung unzählige Spiele im Bereich der Action-Adventures durch sein Kampfsystem beeinflusst und geprägt hat. Mit dieser Version haben wir das Spiel von Grund auf neu aufgesetzt, damit es auf modernen PCs reibungslos läuft, haben Widescreen-Unterstützung mit einer Auflösung bis zu 4k sowie neue Grafikeinstellungen hinzugefügt und insgesamt die Stabilität verbessert. Allerdings haben wir das Gameplay, die Inhalte und die Geschichte nicht verändert und bieten die klassische Spielerfahrung in all seinem Charme."In der Spielbeschreibung heißt es: "Eine finstere Bedrohung nähert sich den zentralen Königreichen. Die Grenzen, die von den tapferen Rittern des Königs bewacht werden, sind nicht mehr sicher. Die furchteinflößenden Ork-Clans wachsen zu immer größerer Stärke heran und machen Straßen und Wege unsicher. Die stolzen Nomadenstämme der Steppen sind in Alarmbereitschaft, da unbekannte Monster durch die Dunkelheit streifen. Selbst die kräftigen Zwerge in ihren unterirdischen Palästen scheinen vor der Gefahr nicht sicher zu sein - in den unübersichtlichen Minenschächten bewegt sich eine Armee schrecklicher Kreaturen unaufhaltsam auf sie zu.Chaos regiert die Welt. Nur die Ältesten erinnern sich noch an die Heldengeschichten einer Handvoll Krieger, die in vergangenen Zeiten gegen die Mächte des Chaos gekämpft haben. Ianna, die Mutter aller Lebewesen, gab dem Helden ein mächtiges Schwert, um das Böse zu besiegen. Aber das sind Geschichten der Vergangenheit. Es braucht einen neuen Helden, des Schwertes würdig um das Böse zu besiegen... Diesmal für immer."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: ReRelease Trailer