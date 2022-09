Wolfenstein: Enemy Territory: Bethesda stellt dedizierte Server für Shooter-Klassiker bereit

Vier Regional-Server ohne Mods

Zurück zu Burg Wolfenstein

Der Mehrspieler-Klassiker Enemy Territory ist 2003 als kostenloser Standalone-Multiplayer zu Return to Castle Wolfenstein erschienen, das in Deutschland nach wie vor auf dem Index steht. Der auf der Quake-3-Engine basierende Mehrspieler-Shooter erfreute sich in den Zweitausendern größerer Beliebtheit.



Mit seinem Missionsziel-getriebenen, klassenbasierenden System schlug Enemy Territory in eine ähnliche Team-Taktik-Kerbe wie Battlefield 1942, war aber mit kleineren Maps und weniger Spielern ein Acht-gegen-Acht Dauerbrenner auf LANs und in Online-Matches.





Damit dürfte wohl niemand so richtig gerechnet haben: Der Multiplayer-Klassiker Wolfenstein: Enemy Territory wird offizielle, dedizierte Server bekommen. Das hat Bethesda angekündigt. Das Spiel wurde vor Kurzem auf Steam veröffentlicht und ist dort gratis herunterladbar.Bethesda hat insgesamt vier Regionalserver zur Verfügung gestellt, die Amerika, Festland-Europa, Asien und UK abdecken sollen. Die offiziellen Server bieten den klassischen Kampagnen-Modus mit allen Maps. Es wird keine Mods oder Waffenrestrikionen geben, auch sind die neuen, offiziellen "Vanilla"-Plattformen unmoderiert.Der Shooter-Klassiker Wolfenstein: Enemy Territory wurde erst am 27. April 2022 auf Steam veröffentlicht und damit erneut einer größeren Spielerbasis verfügbar gemacht.