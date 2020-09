Freedom Fighters: Neue Altersfreigabe entdeckt - Hinweis auf Comeback?

IO Interactive könnte möglicherweise eine Neuauflage von Freedom Fighters planen. Hinweise darauf liefert nach Angaben von Gamespot das Einstufungssystem PEGI , wo dem Spiel aus dem Jahr 2003 eine neue Altersfreigabe verpasst wurde. Als Plattform wird dabei der PC, als Releasedatum der 21. September 2020 genannt.Bei Freedom Fighters handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, bei dem man gemeinsam mit einem Team gegen sowjetische Invasoren in New York kämpft. Ursprünglich erschien das Spiel neben PC auch für PS2, Xbox und Nintendo GameCube. Den Vertrieb übernahm damals Electronic Arts.In unserem Test kam die Action der Hitman-Macher gut an und bekam eine Wertung von 81 Prozent auf der PS2.