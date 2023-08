Call of Duty: Modern Warfare 3: Kreative Antwort von Activision und Microsoft auf Key Art-Leak

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision reagiert auf Leak und zeigt “echtes” Key Art und





Nachdem jüngst einverraten haben will, wie dasfür das bislang unangekündigte, aber heiß ersehnteaussehen soll, reagiert Publishernun auf besonders kreative Art und Weise.So ließ man es sich nicht nehmen, den Spieß kurzerhand umzudrehen und im Rahmen eines Tweets selbst zu offenbaren, wie dasdes Titels gehalten sein soll. Und auchmacht sich einen Spaß daraus, auf den fahrenden Zug aufzuspringen.Auf einem humorvollen Weg geht Activision nun mit einem Leak , über dendas vermeintliche Key Art für Modern Warfare 3 veröffentlichten, um. So teilte man über Twitter jüngst das „echte Key Art“, mit welchem der vermutete nächste Teil der Call of Duty-Reihe beworben werden soll:Auf dem Bild zu sehen: Ein, welches mit einem Hut und einer Art Pistole ausgerüstet verdutzt dreinblickt. Grund genug für Microsoft, sich ebenfalls an ein derartiges Kunstwerk zu wagen, welches in vergleichbargehalten ist:Hinter den ursprünglichen Leaks versteckte sich allerdings noch mehr. So soll es schon ameinfür CoD: MW2 und Warzone geben, in Zuge dessen man wohl auch den kommenden Teil ankündigen könnte. Schon in der Vergangenheit teaserte man über den Battle Royale-Modus Neuigkeiten rund um künftige Call of Duty-relevante Themen und Projekte an.Ein Funken Ernst steckt allerdings tatsächlich hinter der Reaktion des Publishers. So verspricht Activision, man wolle„noch mehr“ mit uns teilen. Womöglich können wir dann tatsächlich dasvon Modern Warfare 3 bestaunen. Währenddessen wurden ingebannt.Letztes aktuelles Video: Final AssaultTrailer