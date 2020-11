BloodRayne: Überarbeiteter "Terminal Cut" angekündigt - auch von BloodRayne 2

Screenshot - BloodRayne (PC) Screenshot - BloodRayne (PC) Screenshot - BloodRayne (PC) Screenshot - BloodRayne (PC) Screenshot - BloodRayne (PC) Screenshot - BloodRayne (PC)

BloodRayne ( ab 40,00€ bei kaufen ) und BloodRayne 2 werden als "Terminal Cut" von Ziggurat Interactive neu veröffentlicht. Die erweiterten Versionen, an denen die Original-Entwickler (Terminal Reality) mitgewirkt haben, werden am 20. November 2020 für PC via Steam und GOG.com erhältlich sein. Besitzer von BloodRayne und BloodRayne 2 (auf Steam und GOG.com) werden die Terminal-Cut-Versionen kostenlos erhalten.Der "Terminal Cut" wird höhere Auflösungen (bis 4K), Anti-Aliasing, verbesserte Beleuchtung in den Levels, unkomprimierte Original-Texturen, bessere Effekte (Reflexionen, Wasser, Nebel, Schatten), hochskalierte Videosequenzen und Unterstützung von aktuellen Controllern bieten."The response was tremendous when we announced that we had taken over stewardship of the BloodRayne series", sagt Wade Rosen, President of Ziggurat Interactive. "Fans have been asking what's next for the series, and now we're excited to show off the great work that's been done by Terminal Reality on the first two titles."