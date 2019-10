The Tiny Bang Story: Handgezeichnetes Rätselabenteuer für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - The Tiny Bang Story (Switch) Screenshot - The Tiny Bang Story (Switch) Screenshot - The Tiny Bang Story (Switch) Screenshot - The Tiny Bang Story (Switch) Screenshot - The Tiny Bang Story (Switch) Screenshot - The Tiny Bang Story (Switch)

Ellada Games und Colibri Games haben das bereits für PC (zum Test ), iOS und Android erhältliche 2D-Puzzle-Adventure The Tiny Bang Story am 4. Oktober 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 8,49 Euro zu Buche.Spielbeschreibung des Herstellers: "Das Leben auf dem Tiny-Planeten verlief ruhig und sorgenfrei, bis sich eine große Katastrophe ereignete - der Tiny-Planet wurde von einem Meteor getroffen! Die Welt zerbrach in Stücke und nun hängt die Zukunft nur von dir ab! Nutze deine Vorstellungskraft und Kreativität: Um den Tiny-Planeten wieder in seinen alten Zustand zu versetzen und seinen Bewohnern zu helfen, musst du in jedem der fünf Kapitel dieses Spiels eine Reihe von Maschinen und Mechanismen reparieren sowie Rätsel lösen. Die Navigation ist einfach und erfolgt intuitiv - sie lenkt keinesfalls von den originellen Denksportaufgaben ab und du wirst so vollständig in die einzigartige Atmosphäre des Spiels eintauchen können."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch