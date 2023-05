Metro: Last Light: Auf Steam für kurze Zeit kostenlos erhältlich

Metro: Last Light – Kostenlos auf Steam abholen

Am 17. Mai feiertevon Entwickler 4A Games seinen zehnten Geburtstag. Angesichts dieses Jubiläums könnt ihr den atmosphärisch dichten Shooter nun völligabstauben.Publisher Deep Silver und das Entwicklerstudio verschenken nämlich angesichts des Geburtstags Metro: Last Light in der Originalversion auf. Auf die später veröffentlichte und aufgehübschte Variante Redux muss zwar verzichtet werden, dafür aber sindTeil des kostenlosen Pakets.Um Metro: Last Light kostenlos zu erhalten, benötigt ihr lediglich ein aktives Steam-Konto. Ist das der Fall, könnt ihr anschließend auf der Produktseite von Metro: Last Light Complete Edition dendrücken. Anschließend landet der zweite Teil der Metro-Reihe dauerhaft in eurer Spielebibliothek.Allerdings müsst ihr euch etwas beeilen, denn die Aktion hat ein Ende: Nochhabt ihr Zeit, um das kostenlose Angebot wahrzunehmen. Danach verschwindet die Originalversion von Metro: Last Light wieder im Aktenschrank der Entwickler.Neben der Gratis-Aktion sind zudem die anderen Spiele der Metro-Reihe aktuell deutlich im Preis bei Steam reduziert. So erhaltet ihr etwa die Gold Edition voninklusive aller DLCs für 8 Euro oder gleich die komplette Metro-Trilogie für 12,50 Euro. Letztere enthält dabei die Redux-Versionen vonund Metro: Last Light, die vor allem technisch im Vergleich zur jeweiligen Originalversion zugelegt haben.Falls ihr übrigens auf der Suche nach noch mehr Spielen seid, dann werdet ihr. Der Abo-Service von Microsoft wird in diesen Tagen um gleich acht neue Spiele ergänzt.