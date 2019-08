Darksiders 2: Deathinitive Edition erscheint für Switch - 4Players.de

"Switche von Krieg zu Tod", heißt es in der Pressemitteilung von THQ Nordic, denn die Darksiders 2 Deathinitive Edition wird am 26. September 2019 für Nintendo Switch erscheinen. Sie wird sowohl digital als auch im Einzelhandel für 29,99 Euro erhältlich sein.Die Deathinitive Edition ist eine grafisch aufgewertete Fassung von Darksiders 2, die sämtliche DLCs (Maker Armor Set, The Abyssal Forge, The Demon Lord Belial, Death Rides, Angel of Death, Deadly Despair, Shadow of Death, Mortis Pack, Rusanov's Axe, Van Der Schmash Hammer, Fletcher's Crow Hammer, Mace Maximus, Argul's Tomb) enthält. Neben der grafischen Überarbeitung wurden auch Balance und Lootverteilung verfeinert.In der Ankündigung von Darksiders 2 Deathinitive Edition auf PS4 und Xbox One wurde von der 1080p-Auflösung gesprochen ( zum Test ). In der Pressemitteilung zur Switch-Version fehlt diese Spezifikation hingegen.Letztes aktuelles Video: Deathinitive Edition - Switch Trailer