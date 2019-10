Skullgirls: 2nd Encore: Xbox-Umsetzung auf unbestimmte Zeit verschoben - 4Players.de

Reverge Labs / Lab Zero Games hat die Umsetzung des Fighting Games Skullgirls 2nd Encore für Xbox One auf unbestimmte Zeit verschoben. Das hat Skybound Games in einem News-Update auf der eigenen Webseite bekanntgegeben. Als Gründe werden unerwartete Herausforderungen in der Entwicklung und Produktion genannt.Besser sieht es bei der Version für Switch aus: Nach Angaben im Beitrag wird Skullgirls 2nd Encore zwar etwas später als ursprünglich geplant, aber definitiv am 22. Oktober im eShop zum Download angeboten. Der Preis wird 24,99 Euro betragen.Letztes aktuelles Video: 2nd Encore Nintendo Switch Retail Release