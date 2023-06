Skullgirls: Reviewbombing des 2D-Fighting-Games auf Steam wegen angeblicher Zensur

Skullgirls: Diese Änderungen haben die Entwickler vorgenommen

Änderungen sorgen für über 1.000 negative Reviews auf Steam

Mitunderlebt das Fighting Game-Genre dieses Jahr ein kleines Comeback und auch der 2D-Cartoon-Prüglerist aktuell wieder in aller Munde.Der Grund dafür ist allerdings eher ungewöhnlicher Natur, denn das mittlerweile mehr als zehn Jahre alte Spiel hat mit Marie zwar noch einen ausstehenden DLC-Charakter, das aktuelle Spotlight hat Skullgirls aber Änderungen an bestehenden Inhalten zu verdanken. Die Entwickler haben, um die Sexualisierung abzuschwächen und an die Nazis erinnernde Symbole entfernt, was einigen Fans überhaupt nicht gefällt.Im offiziellen Forum der Mobile-Version von Skullgirls hat Game Director MightyZug einen ausführlichen Text veröffentlicht, der auf dieeingeht und erklärt, warum sich das Team dazu entschieden hat. Ein Grund für die für viele unerwartet kommenden Änderungen ist der Umstand, dass die Zusammensetzung des Entwicklerteams nicht mehr die gleiche ist, wie zum ursprünglichen Release.Der erste Punkt, in dem man Anpassungen vorgenommen hat, sindim echten Leben: „Auch wenn die Renoir-Familie und die Black Egrets immer schon die Symbolik eines unterdrückerischen Militär-Regimes nahelegen sollte, hatten wir das Gefühl die Art, wie sich dies manifestiert (rote Armbänder, Flaggen und Symbolik), war ein wenig zu nah an der Realität – vor allem, weil einige dieser Hassgruppen auch heute unglücklicherweise immer noch in verschiedenen Bereichen aktiv sind.“Eine weitere Änderung betrifft die, insbesondere unter dem Aspekt von fehlender Selbstbestimmung: „Während Skullgirls nicht unbekannt dafür ist, dass Charaktere selbstbewusst ihre Sexualität ausdrücken, gibt es Momente im Spiel, wo Charaktere fetischisiert werden oder wenn ihnen Sexualisierung aufgezwungen wird. Das beinhaltet einige Darstellungen von unerwünschtem Täterverhalten, vor allem gegenüber jüngeren Charakteren.“ Vor allem davon betroffen ist Filia, der als Oberschülerin ein Alter von 16 Jahren attestiert wird.Zu guter Letzt wolle man sich auch beibessern: „Auch während es mehrere verspielte Referenzen gibt, von denen wir finden, dass sie respektvoll auf Klischees anspielen (beispielsweise im Saxploitation Voiceover-Pack), haben wir Anpassungen vorgenommen, wo wir fanden, dass dies geschmacklos war (beispielsweise Referenzen zu rassistischer Gewalt im Story-Modus von Big Band).“ Welche Bilder in der Galerie oder im Story-Modus davon betroffen sind, könnt ihr ebenfalls im Forum nachlesen, das oben eingebettete Video zeigt die neuen und alten Versionen im Vergleich.Natürlich hat man geahnt,auf diese Ankündigung und die Änderungen, schließt Game Director MightyZug: „Wir sind uns natürlich bewusst, dass manche Mitglieder der Skullgirls-Community mit diesen Anpassungen nicht einverstanden sind, sei es mit der Art, wie wir das Ganze angegangen sind oder der Umstand, ob diese Dinge überhaupt hätten geändert werden müssen.“„Bitte seid versichert, dass all diese Änderungen nach reichlicher Überlegung und langen Diskussionen mit allen Mitgliedern des aktuellen Entwicklerteams beschlossen wurden. […] Wir sind uns sicher, dass dies eine solidere Basis für Skullgirls schafft, auf die wir alle stolz sein können, während wir dieses Universum in den kommenden Jahren wachsen und vergrößern werden“, schreibt der Entwickler weiter.Der Game Director sollte recht behalten, denn es dauerte nicht lang, da erfolgte die Reaktion der erwähnten Fans auf Steam und Twitter. Die Ankündigung im Steam-Forum von Skullgirls erhielt über 1.000 Kommentare, von denen die meisten die Anpassungen der Entwicklerund ihr Geld zurück verlangen.Auch die Steam-Reviews sehen ähnlich aus:machten ihrem Ärger Luft und vergaben eine schlechte Bewertung für das Fighting-Game, womit Skullgirls bei den kürzlichen Rezensionen aktuell als „Größtenteils negativ“ gebrandmarkt ist. Auf Twitter hingegen teilte unter anderem der Nutzer Zakogdo, wie die letzten Anpassungen bei Skullgirls vor einigen Jahren ausgesehen haben.Angesichts der Zensur-Vorwürfe und der Beschwerden einiger Fans, stellen sich andere Skullgirls-Spieler hingegen auf die Seite der Entwickler und betonen, dass die Änderungen eine gute Sache sei, besonders in Hinsicht auf diewie Filia. Schon inist das Design der weiblichen Charaktere aufgefallen.