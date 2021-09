Far Cry 3: PC-Fassung derzeit im Rahmen des Autumn-Sales kostenlos im Ubisoft Store zu haben

Wer bereits einen Monat vorm Start von Far Cry 6 Lust auf eine Reise in die Tropen hat, könnte Fiesling Vaas einen günstigen Besuch abstatten: Der Shooter Far Cry 3 ab 5,99€ bei kaufen ) trägt momentan im offiziellen Ubisoft Store das Label "F2P" - ist also kostenlos in der "Standard Edition" für den PC zu haben. Das Angebot gilt bis Sonnabend, 11. September um 08:30 Uhr.Im Test des offenen Shooters resümierten wir im November 2012:"Die Action ist explosiv, die Inszenierung einzelner Szenen vor allem handwerklich überzeugend – warum lässt mich das dritte Far Cry trotzdem kalt? Zum einen ist handwerklich nicht genug. Vor allem die Erzählung muss stimmig sein und das schafft sie nur in seltenen Momenten. (...) Zum puren Selbstzweck hat Ubisoft die Inselwelt mit allem überladen, was spielerisch möglich ist: Sammeln, Schießen, Fahren, Onlineherausforderungen"Ubisoft ergänzt in einer Pressemitteilung:"Passend zum meteorologischen Herbstanfang ist im offiziellen Ubisoft Store der Autumn Sale gestartet, bei dem sich noch bis zum 23. September 2021 15:00 Uhr Rabatte von bis zu 75 % sichern lassen, darunter für viele Fanlieblinge, Blockbuster-Games und Klassiker, wie Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Tom Clancy's Rainbow Six Siege und Anno 1800. Ab sofort können sich zudem alle, die den Ubisoft Store besuchen, Far Cry 3 als kostenlose, digitale PC-Version sichern. Dieses Angebot gilt nur bis zum 11. September, 8:30 Uhr. Außerdem ist es möglich bei allen Kaufabschlüssen Dank des Treueprogramms zusätzlich bis zu 20% einzusparen*. Alle Angebote finden sich auf der offiziellen Seite des Ubisoft Store ."