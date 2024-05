Staubfreier Feinschliff: In Luigi's Mansion 2 HD werden Geister in höherer Bildqualität eingesaugt

Es ist! Marios Bruder muss häufig im Schatten seines erfolgreicheren Geschwisterteils stehen, aber wenn er von dort aus als Geisterjäger agiert, kann ihm niemand die Show stehlen.Inpackt er das mehr als zehn Jahre alte Equipment wieder aus, um den Gespenstern von damals, welche ihn wohl noch heute plagen, erneut das Handwerk zu legen. Einzeigt, wie er in diese Lage gerät.2013 wurdeveröffentlicht. Was damals noch nicht wirklich als Makel auffiel, kann heutzutage kaum übersehen werden: Rückblickend wirkt die kräuselige, kantige Grafik nicht mehr unbedingt ansprechend. Da Mario samt Freunde und Familie gerade den Lieblingskind-Status bei Nintendo ausnutzen darf, werden auch Ressourcen für die Spiele-Reihe von Bruder Luigi locker gemacht: Luigis Mansion 2 sollwerden und anschließend in einer HD-Version auf der Konsole erscheinen.In einemwerden weitere Einblicke in die Umsetzung des Remasters gewährt. Hinter dem Titel des Videos „Ein böses Erwachen“ verbirgt sich die. Die Kurzfassung: König Buu Huu zerschießt den Finstermond, woraufhin die frechen Geister um Professor I. Gidd komplett durchdrehen und dieser sich in seiner Not an Luigi wendet. Beim Betrachten zeigt sich auf jeden Fall, dass das grafische Glattbügeln viel für die Optik des Spiels getan hat. Besonders im direkten Vergleich zu der originalen Intro-Sequenz.Wie der neue Look von Luigi's Mansion 2 HD in seiner Gänze ankommt, erfahren wir erst. Bis dahin haben ungeduldige Fans die Möglichkeit, sich durch diezu wühlen und dabei eventuell zwischen gewünschten Boni abzuwägen. Ein Diorama, eine Tasse, eine Wackelfigur und eine Ring-Halterung fürs Smartphone stehen je nach Paket zur Auswahl. Preise beginnen bei 59,99 Euro für die Standard-Version ohne Extras. Falls ihr euch mehr dafür interessiert, was Mario gerade so treibt, solltet ihr euch den aktuellen Trailer zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor nicht entgehen lassen.