Blades of Time: Remaster für Switch angekündigt - 4Players.de

Gaijin Entertainment wird Blades of Time auch auf Nintendo Switch veröffentlichen. Die Umsetzung wird auf einer "verbesserten" Version der PC-Fassung basieren und am 14. Mai 2019 auf der Nintendo-Konsole erscheinen. Konkrete Angaben zu den "Verbesserungen" wurden aber nicht gemacht."Schon bald können sowohl alte als auch neue Fans Blades of Time dank der Flexibilität der Nintendo Switch jederzeit und überall erleben. Neben der Story bietet der überarbeitete Mehrspieler-Modus packende MOBA-Gefechte, bei denen die teilnehmenden Spieler gemeinsam mit Horden an NPC-Monstern gegen die Armeen ihrer Gegner ausrücken", schreibt der Publisher.Das Original ist 2012 auf PC, PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht worden. Zum Test : Schwertkämpfe, Schusswechsel, Sprungeinlagen - und obendrauf die Möglichkeit, die Zeit zurück zu spulen: Die Schatzjägerin Ayumi setzt auf bekannte Elemente und möchte nicht nur mit ihren üppigen visuellen Reizen an den Bildschirm fesseln. Doch irgendwo hat das Team von Gaijin den Faden verloren ...Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer