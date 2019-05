Blades of Time: Neuauflage der Hack'n'Slash-Action für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Blades of Time (Switch) Screenshot - Blades of Time (Switch) Screenshot - Blades of Time (Switch) Screenshot - Blades of Time (Switch) Screenshot - Blades of Time (Switch)

Gaijin Entertainment hat das bereits für PlayStation 3, Xbox 360 und PC erschienene Action-Adventure Blades of Time am 14. Mai 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Neuauflage der Hack'n'Slash-Action basiert auf einer "verbesserten" Version der PC-Fassung (zum Test ) und kann für 19,99 Euro im eShop heruntergeladen werden. Zu Inhalt und Technik heißt es vom Publisher: "Schatzjägerin Ayumi trifft auf Horden an Monstern, die sie mit Schwertern, Magie, Feuerwaffen und der Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, bekämpft. Das neue Kampfsystem, das voll die Vorzüge der innovative Controller der Nintendo Switch ausschöpft, transformiert das klassische Blades of Time in eine wahrhaft moderne Spielerfahrung, die sowohl Fans der Serie als auch neue Spieler über Stunden an den Bildschirm fesseln wird.Die Nintendo-Switch-Version wird auch über den beliebten 'Hard Mode' verfügen, der insbesondere Fans von nervenkitzelnden Action-Games liegen wird. Vormals nur Teil der PS3-Version des Spiels und nach Abschluss der Hauptkampagne verfügbar, kann der 'Hard Mode' auf der Nintendo Switch von anfang an gespielt werden. Er eröffnet den Spielern eine völlig neue Spielerfahrung, da Gegner nicht nur über höhere Lebenspunkte verfügen und mehr Schaden austeilen, sondern im Vergleich zum normalen Spiel auch neue und ausgefeiltere Taktiken zum Einsatz bringen. Nur wer die Vielzahl an Spielmechaniken von Blades of Time und Ayumis Fähigkeiten voll zu nutzen weiß, wird den 'Hard Mode' meistern können.Bei Blades of Time kommt die Dagor Engine zum Einsatz, bei der es sich um firmeneigene Technologie handelt, die Gaijin Entertainment für alle eigenen Spiele einsetzt. Nun auch mit der Nintendo Switch kompatibel und mit umfangreicher Unterstützung für die plattformübergreifende Vulcan API können eindrucksvolle Bildqualität bei hohen FPS sogar auf Mobilgeräten erreicht werden. Ayumis Fähigkeiten der Zeitmanipulation erlauben die Präsenz mehrerer Klone des Spielercharakters in einer Szene, was die Anforderungen an die Grafik-Engine spürbar erhöht - Blades of Time spielt sich dennoch völlig flüssig." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer