Terraria: 2D-Sandbox-Abenteuer auf Switch veröffentlicht - 4Players.de

"Mehr als 300 Gegnertypen zum Bekämpfen, Besiegen und Beute machen

Über 20 Bosse und Events, die die Fähigkeiten des Spielers wirklich auf die Probe stellen

Endgame-Event Himmlische Invasion und Endboss-Kampf mit dem Mondlord

Mehr als 20 Biome und Mini-Biome zum Erkunden, sowohl an der Oberfläche als auch unterirdisch - karge Wüsten, Dungeons, die Unterwelt und sogar die Furcht einflößende Korruption warten

Neuer Experten-Modus, der selbst erfahrensten Veteranen neue Herausforderungen bietet, für die auch größere Belohnungen winken

Aktualisiertes Herstellungssystem mit vielen neuen Objekt-Optionen

Mehr als 20 NSCs zum Entdecken, die alle eigene Vorteile und einen einzigartigen Stil haben

Über 800 neue Objekte zum Entdecken - insgesamt jetzt mehr als 3500

Tiefgehende Baumöglichkeiten, die zwar leicht zu erlernen sind, aber in geschickten Händen erstaunliche architektonische Werke ermöglichen."

Publisher 505 Games hat zusammen mit Re-Logic und Pipeworks das 2D-Sandbox-Adventure Terraria in digitaler Form für Nintendo Switch im eShop veröffentlicht (29,99 Euro). "Im Spätsommer" wird es ebenfalls als Box-Version im Einzelhandel erhältlich sein.Terraria für Switch basiert auf Version 1.3 und bietet Touchscreen-Unterstützung für schnelle Menünavigation und mehr Feingefühl beim Bauen, Graben und im Kampf (zwei Joy-Con-Controller pro Spieler erforderlich). Für Online-Partien für bis zu acht Spieler ist Nintendo Switch Online erforderlich.Features (laut Hersteller):"Wir sind extrem stolz darauf, was wir mit unseren Partnern bei Re-Logic erreicht haben. Wir haben einen Hit geschaffen, der in der globalen Community aufblühte und bisher mehr als 27 Millionen Mal verkauft wurde", so 505 Games Senior Brand Director John Merchant. "Mit dem Start von Terraria für Nintendo Switch öffnen sich die Tore einem noch breiteren Spieler-Publikum, das in den Genuss der flexibelsten Art kommt, dieses wundervolle Sandbox-Adventure zu Hause oder unterwegs zu spielen."Terraria ist bereits auf PC, PS Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U und auf Mobilgeräten über den App Store, Google Play und Amazon App. Erst kürzlich ist das Update 1.4 für PC angekündigt worden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer