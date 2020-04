Terraria: Journey's End wird Mitte Mai für PC veröffentlicht

Das Update "Journey's End" für Terraria wird am 16. Mai 2020 auf dem PC veröffentlicht - passend zum neunten Geburtstag des Spiels. Mit dem Update werden nahezu alle Elemente in Terraria überarbeitet - auch die Erstellung der Welt (plus neue Biome) sowie die Wettereffekte. Außerdem werden über 800 neue Gegenstände hinzugefügt und ein Ingame-Bestiarium mit allerlei Informationen über die besiegten Gegner eingebaut. Auch eine Ingame-Version von Golf und ein neuer Schwierigkeitsgrad sind geplant. Mit "Block Swap" wird es des Weiteren möglich sein, Blöcke auszutauschen, ohne die alten Blöcke vorher abzureißen. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Two Nights in Terraria