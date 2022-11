Terraria: Ein weiteres letztes Update für 2023 angekündigt

Terraria: Update 1.4.5 erscheint irgendwann 2023

Vielleicht bald mit Crossplay

Der Update-Support für Terraria nimmt kein Ende: Nachdem eigentlich schon 2020 hätte Schluss sein sollen, geht es nun doch noch einmal weiter. 2023 wird Update 1.4.5 erscheinen.Das nächste Update steht im Zeichen einer Partnerschaft mit einem andere Indie-Erfolgshit: Dead Cells . In dem Roguelite gibt es seit kurzem ein Crossover mit Terraria und 2023 wird der Spieß umgedreht. Allerdings wird das Update aller Voraussicht nach nicht nur daraus bestehen.Viele Details zum neuen Update für Terraria gibt es derzeit noch nicht. Der Grund dafür ist ziemlich simpel: Die Arbeiten haben noch nicht richtig begonnen. Erst im neuen Jahr, so schreibt es Entwickler Re-Logic auf Steam , werde das Team mit der Entwicklung vollständig beginnen.Bis dahin arbeite das Team noch an zwingend benötigen Hotfixes für das aktuelle Terraria Update, welches Ende September erschienen ist . Erst danach werde man mit 1.4.5 beginnen, aber es existieren schon einige Ideen.Welche das abseits der geplanten Dead Cells-Erweiterungen sind, das wird noch nicht verraten. "Ihr müsst einfach abwarten und es herausfinden, sobald es soweit ist."Ein Feature von 1.4.5 ist aber bereits bekannt, sofern es mit diesem Update tatsächlich fertig wird: Crossplay. Bisher lässt sich nämlich Terraria nur mit Spielern auf derselben Plattform zusammenspielen. Zukünftig soll es möglich sein, dass beispielsweise auch PlayStation- mit PC-Spielern gemeinsam die Welt von Terraria erkunden können.Das Feature ist bereits seit längerer Zeit im Gespräch, aber bislang fehlt noch die technische Umsetzung. 2023 könnte es aber vielleicht endlich soweit sein und Terraria noch ein bisschen besser werden.Letztes aktuelles Video: Stadia Launch Trailer