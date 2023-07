Terraria: Stets neue Updates, weil es sich immer noch zu gut verkauft

"Wir sagen niemals nie"

Eigentlich sollte bereits Update 1.3 für Terraria das Ende sein, aber am Ende kam alles anders: 1.4 erschien 2020, zwei Jahre später folgte 1.4.4. Immer mit dem Verweis, dass es nun wirklich das letzte Update sein wird, aber Schluss ist nicht., welches als Kollaboration mitbegann.Die Betonung liegt hierbei auf dem letzten Wort, denn wieder einmal wird das Update größer als geplant werden. Laut Murphy habe Re-Logic während der Entwicklung erneut einige Dinge in Angriff genommen, die man unbedingt dem Spiel noch hinzufügen wolle. Wann genau das Update in diesem Jahr erscheint ist noch unklar, aber das Team befindet sich wohl langsam auf der Zielgeraden.Ob 1.4.5 dann wirklich das letzte Update für Terraria wird, darauf will man bei Re-Logic keine klare Antwort mehr geben. "Wann wird das letzte Update von Terraria tatsächlich erscheinen? Ich glaube nicht, dass wir das mit Sicherheit sagen können", so Murphy. Es ist demnach gut möglich, dass in Zukunft noch ein weiteres Update folgen wird, auch wenn sich das Spiel mittlerweile "zu diesem Zeitpunkt sehr vollständig und komplett anfühlt."Immerhin will Re-Logic irgendwann wirklich an einemarbeiten. Um was es sich dabei handelt, kann noch nicht verraten werden, aber laut Murphy würde man von den aktuellen Erfahrungen natürlich sehr profitieren. Zudem würde es dem "Team die Möglichkeit geben, Ideen zu erforschen, die in der aktuellen Iteration und Technologie von Terraria vielleicht nicht so gut funktionieren", so Murphy zu dem Thema abschließend.Klingt als würde man intern zumindest über ein Terraria 2 oder eine Art geistigen Nachfolger nachdenken. Eine Idee, die mitschon einmal in Angriff genommen wurde,