Lollipop Chainsaw: Kultiges Action-Adventure soll zurückkehren

Lollipop Chainsaw: Remaster oder Fortsetzung?





Lollipop Chainsaw ã¯ãƒ‰ãƒ©ã‚¬ãƒŸã‚²ãƒ¼ãƒ ã‚¹ã§å¾©æ´»ã•ã›ã¾ã™ã€‚æ¥½ã—ã¿ã«å¾ ã£ã¦ã„ã¦ãã ã•ã„…!!!

Lollipop Chainsaw is back by Dragami Games. Please look forward to it.#ロリポップチェーンソー

#DragamiGames pic.twitter.com/RlcLrxMkKK



— 安田善巳 (@yasudaD5) June 14, 2022





If so I'm not privy to the conversations.



— James Gunn (@JamesGunn) June 12, 2022

Es sieht ganz danach aus, als würde Lollipop Chainsaw ab 19,95€ bei kaufen ) schon bald ein Comeback feiern. Wann und in welcher Form das Spiel genau zurückkehren wird, ist allerdings noch nicht bekannt.Filmemacher James Gunn ist heutzutage dem breiten Publikum vor allem als Regisseur der Guardians of the Galaxy-Filme für Marvel bekannt. Seine vorherige Karriere ist aber ebenfalls beachtlich: Nicht nur drehte er Kultfilme wie Slither oder Super - Shut up, Crime! Er steuerte auch die Geschichte zum Hack and Slay Lollipop Chainsaw bei. Und wie es aussieht, soll der Titel demnächst seine große Rückkehr feiern.Bereits 2012 kam Lollipop Chainsaw im Vertrieb durch Kadokawa Games auf den Markt für die PS3 und Xbox 360. Der Titel kam gut an, so auch bei uns: „Kopf aus, Kettensäge an: Kurzes, aber unterhaltsames Zombiegemetzel mit Spaß-Garantie“ befanden wir damals in unserem Test.Wie unter anderem Gamespot jetzt berichtet , sind die Rechte an der Marke mittlerweile an Dragami Games übergegangen. Deren CEO Yoshimi Yasuda verkündete nun bei Twitter, dass man sich auf Lollipop Chainsaw freuen solle:Weitere Details bleibt er der Fangemeinde aber vorerst noch schuldig. Es ist somit noch überhaupt nicht klar, ob Lollipop Chainsaw lediglich als Remaster, aufwendigeres Remake oder gar in Form einer Fortsetzung zurückkommen wird. Auch James Gunn weiß einem Tweet zufolge noch nichts.Eine Sache sollte aber nicht unerwähnt bleiben: Yoshimi Yasuda war zuvor schon CEO von Kadokawa Games, wo er 14 Jahre lang tätig war. Und erst im vergangenen Monat verließ er das Unternehmen, um Dragami Games zu gründen. Somit war er auch dabei, als Lollipop Chainsaw erschien. Somit sollte der Titel in hoffentlich guten Händen liegen.