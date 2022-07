Lollipop Chainsaw: Remake jetzt offiziell angekündigt

Lollipop Chainsaw: Remake orientiert sich am Original – trotz entscheidender Unterschiede

Rückkehr des kultigen Action-Adventures zum zehnjährigen Jubiläum

Nach der Andeutung vor wenigen Wochen folgt nun die offizielle Bestätigung: Lollipop Chainsaw wird schon im nächsten Jahr ein vollständiges Remake erhalten. Dies gab Publisher Dragami Games nun bekannt.Zwar ist noch nicht einmal ein offizieller Titel bekannt, jedoch gibt es schon Gewissheit über das Team, welches hinter dem Projekt stehen wird: So wird Yoshimi Yasuda, seines Zeichens Entwickler des Originalspiels aus dem Jahre 2012, die Arbeiten an der Neuauflage leiten. Unterstützt wird er von Entwicklern, die bereits vor zehn Jahren an dem Franchise beteiligt waren, aber auch einige neue Gesichter aus den Reihen von Dragami Games sollen mit von der Partie sein.Zwar versuchen Yasuda und sein Team, sich bei der Neuauflage von Lollipop Chainsaw so weit wie möglich an der Originalfassung zu orientieren, dennoch wird es ihm zufolge ein paar Unterschiede geben. So will man beispielsweise einen "realistischeren Ansatz für die Grafik" bieten, da sich die Leistungsfähigkeit der Konsolen mit der neuesten Generation massiv gesteigert hat.Die Änderungen betreffen darüber hinaus den Soundtrack des Remakes. Dieser soll, "abgesehen von ein paar lizenzierten Titeln aus neuer Musik bestehen". Vor allem Fans der musikalischen Untermalung des ursprünglichen Teils dürfte dies bitter aufstoßen, waren doch mit Jimmy Urine (Mindless Self Indulgence) und dem vor allem durch seine Arbeit an der Silent Hill-Serie bekannten Akira Yamaoka zwei namhafte Musiker für sie verantwortlich. Bereits vor wenigen Wochen berichteten wir , dass Yoshimi Yasuda mit seiner Ankündigung, Lollipop Chainsaw anlässlich seines zehnten Jubiläums in irgendeiner Form zurückbringen zu wollen, die Fangemeinde in helle Aufregung versetzte. Damals arbeitete sogar James Gunn, der heutzutage eher für seine Guardians of the Galaxy-Filme bekannt sein dürfte, mit an dem Titel, um die Geschichte von Highschool-Cheerleaderin Juliet Starlet zu erzählen.Yasuda erklärte über Twitter außerdem den Grund für das plötzliche Comeback: "Leider haben verschiedene Faktoren dazu geführt, dass die Fans Lollipop Chainsaw nicht mehr ohne weiteres spielen können und es ist schon einige Zeit her, dass die Spieler auf aktuellen Konsolen keinen Zugriff mehr auf das Spiel hatten" heißt es in dem Statement. Weiter erklärt er, die ursprünglichen Entwickler von Lollipop Chainsaw würden das Spiel als sehr wertvoll betrachten und wollten es demzufolge nicht in der Schwebe lassen. Aus diesem Grund entschied man sich, die Rechte von Kadokawa Games für den Titel zu erwerben und ein Remake in die Wege zu leiten, bei dem sie von Warner Bros. unterstützt werden.In unserem ausführlichen Test erfährst du, für wie wertvoll wir Lollipop Chainsaws Originalversion schon damals befunden haben und welche 4Players-Wertung der Titel von uns bekam. Ein konkretes Release-Datum zum Remake sowie eine Information darüber, auf welchen Plattformen die Neuauflage erscheinen soll, steht bislang noch aus.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer