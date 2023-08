Lollipop Chainsaw: Offizieller Titel des Remakes enthüllt, aber Release ins nächste Jahr verschoben

Lollipop Chainsaw RePOP: Release auf das nächste Jahr verschoben

Dasvonaus dem Hause derhat endlich einen offiziellen Namen. Allerdings gibt es im selben Atemzug auch weniger erfreuliche Neuigkeiten zu verkünden.So müssen sich Fans von Juliet Starling noch eine ganze Weile länger gedulden, ehe deraus dem Jahre 2012 sein Comeback feiert. Denn diedessen wurde jüngstDas Remake, das den Namentragen soll, wird also nicht mehr, wie ursprünglich geplant, in diesem Sommer über unsere Bildschirme flimmern. Stattdessen will sich Dragami Games nun einiges aneinräumen, um auch wirklich ein gutes Spiel veröffentlichen zu können. So verschiebt man den Release vorerst auf das kommende Jahr.Von offizieller Seite heißt es im Rahmen eines: „"Obwohl die Entwicklung von RePOP mit der Absicht durchgeführt wurde, das Spiel 2023 zu veröffentlichen, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklungszeit zu verlängern, um die bestmögliche Qualität für unsere Spieler zu gewährleisten". Darüber hinaus entschuldigt man sich bei den Fans, die sehnlichst auf das Remake von Lollipop Chainsaw, welches gute zehn Jahre lang von der Bildfläche verschwunden war, warten und bittet um Verständnis.bereits im vergangenen Jahr 2022. Es soll sich um ein Remake des originalen Hack’n’Slash-Actionspiels aus dem Jahre 2012 handeln, welches seinerzeit noch in der Hand der Entwickler von Grasshopper Manufacture lag. Doch weder der legendäre Goichi „Suda51“ Suda, noch Autor James Gunn sind dieses Mal mit von der Partie.Uns, allerdings wurde der Titel vielerseits eher kritisch wahrgenommen. Dennoch schaffte er es, eine Art Kultstatus in der Welt der Videospiele zu etablieren und Fans des Zombie-Slashers wünschen sich nichts sehnlicher als eine Umsetzung für aktuellere Plattformen – die sie mit dem Remake auch bekommen, nur eben etwas verspätet...Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer