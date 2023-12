Lollipop Chainsaw: Neuauflage RePOP wird 2024 erscheinen

Lollipop Chainsaw RePOP: Release 2024 mit ein paar Verbesserungen





Juliet Starling, High School Cheerleaderin und Zombie-Schlchterin, wirdihre modernisierte Kettensge rausholen: Pnktlich zum Jahresende besttigt Dragami Games, dass dieim kommenden Jahrwird.Eigentlich htte der, der 2012 einst fr die PlayStation 3 und Xbox 360 verffentlicht wurde, bereits 2023 fr die aktuelle Konsolengeneration erscheinen sollen., weshalb ihr erst im nchsten Jahr wieder auf die abstruse Zombie-Jagd gehen knnt.Die Ankndigung, dassaller Voraussicht nach 2024 erscheinen wird, teilte Yoshimi Yasuda, seines Zeichen Prsident des Entwicklerstudios Dragami Games, auf Twitter mit. "Ich danke Ihnen fr all die Nachrichten, die ich in diesem Jahr erhalten habe. Im Jahr 2024 werden wir endlich RePOP verffentlichen, also seien Sie gespannt darauf", so Yasuda. Weiter ins Detail geht er an der Stelle nicht, sondern besttigt nur noch, dass das Team ab dem Neujahrstag eine Kampagne fr eine Juliet-Figur starten wird.Wann genau mit dem Release der Neauflage zu rechnen ist, bleibt demnach weiterhin abzuwarten. Allerdings hat Yasuda in den letzten Wochen immer wieder mal durchblicken lassen, welche nderungen das Team anstrebt. Neben einerundsollen vor allem die Ladezeiten in der Remastered-Version krzer ausfallen.Darber hinaus wird es auchgeben, unter anderem ist die Rede von einem verbesserten Treffer-Feedback, einem berarbeiteten Auto-Aim-Feature und einer besseren Kamera-Steuerung. Inhaltlich will das Team an der, nichts ndern. Auf welchen Plattformen Juliet Starling erneut loslegen wird, ist brigens noch unklar.