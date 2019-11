Euro Truck Simulator 2: Road to the Black Sea (DLC): Abfahrt am 5. Dezember - 4Players.de

Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC)

Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea, die nächste Erweiterung für den immens beliebten Euro Truck Simulator 2, wird am 5. Dezember 2019 erscheinen. Das Add-on wird abermals die Karte erweitern - diesmal in Südosteuropa (Balkan).Mit dem LKW darf man durch Rumänien inkl. Transsilvanien und der umliegenden Karpatenregion, Bulgarien bis zur Schwarzmeerküste und den europäischen Teil der Türkei mitsamt Istanbul erkunden. Laut SCS Software kommen über 10.000 Straßenkilometer, markante Gebäude und Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Regionen sowie Grenzkontrollen hinzu.Letztes aktuelles Video: Road to the Black Sea DLC