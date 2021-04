Euro Truck Simulator 2: Termin der Iberia-Erweiterung: Die Route nach Spanien und Portugal kann geplant werden

Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC) Screenshot - Euro Truck Simulator 2 (PC)

Die nächste Erweiterung ( Iberia DLC ) für den Euro Truck Simulator 2 führt nach Spanien und Portugal. Sie soll am 8. April um 19 Uhr veröffentlicht werden. Die Entwickler versprechen vielfältige Landschaften (von halbtrockenen südöstlichen Wüsten bis zu den grünen Nadelwäldern) und nachgebildete Sehenswürdigkeiten bzw. Wahrzeichen in allen Formen und Größen, von mittelalterlichen Burgen über den "Fels von Gibraltar" bis hin zu Statuen historischer Persönlichkeiten. Außerdem soll man Autoteile und ganze Autos von und zu den verschiedenen Autofabriken bzw. den Verladeterminals bringen können. Folgende Karte zeigt das Straßennetz und die berücksichtigten Städte im Iberia-DLC.Nach der iberischen Halbinsel soll es dann mit "Heart of Russia" im europäischen Teil Russlands weitergehen. Die Entwickler schrieben auf Steam . "Russland ist so riesig, dass wir nicht erwarten können, das ganze Land zu abzudecken, wir wagen es nicht einmal, den gesamten europäischen Teil in einem Projekt abzudecken. Unser derzeitiges Ziel ist es, die obere Wolga zu erreichen, aber wenn ihr die russische Geographie kennt, denkt vielleicht eher an den Fluss Oka als an die unteren Regionen der Wolga oder des Don."Bilder aus Euro Truck Simulator 2 - Iberia: