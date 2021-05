Euro Truck Simulator 2: Bekommt offizielle Multiplayer-Unterstützung - auch der American Truck Simulator

Sowohl Euro Truck Simulator 2 ab 14,11€ bei kaufen ) als auch American Truck Simulator bekommen beide offizielle Multiplayer-Unterstützung . Das Entwickler-Studio SCS Software hat eine experimentelle Open-Beta auf Steam (v1.41) gestartet. Details zur Teilnahme und das Beta-Passwort findet ihr hier . Es wird empfohlen, einen neuen Speicherstand zu starten und die aktuellen Profile zu sichern.Der Multiplayer nennt sich "Convoy-Modus", in dem acht Spieler zusammen in der gleichen Welt unterwegs sein können. KI-Verkehr, Zeit, Wetter und Fahrzeuge werden synchronisiert - und alle acht Spieler können am gleichen Auftrag bzw. sogar für die gleiche Firma arbeiten. Kommuniziert wird via Text-Chat oder CB-Funk.Für beide Spiele gibt es schon Multiplayer-Mods aus der Community, die weitaus mehr Funktionen bieten, aber SCS Software will die Multiplayer-Optionen in beiden Spielen schrittweise ausbauen.Letztes aktuelles Video: Road to the Black Sea DLC