Borderlands 2: Commander Lilith & The Fight For Sanctuary: Kostenlose Erweiterung spannt den Bogen zu Teil 3 - 4Players.de

In Vorbereitung auf Borderlands 3 ist für Borderlands 2 die kostenlose Erweiterung "Commander Lilith & The Fight For Sanctuary" veröffentlicht worden. In der Erweiterung wird Sanctuary belagert und giftiges Gas wabert durch die Gassen. Auch die "Vault-Karten" wurden gestohlen ...In diesem Szenario bekämpft man neue Bosse, erkundet zusätzliche Gebiete und erhält neue Beute (höhere Stufe als "Legendär"). Zusammen mit Lilith und den Crimson Raiders kämpft man gegen einen neuen Bösewicht, der den Planeten unterjochen möchte. Mit dem DLC wird die Stufenbegrenzung auf 80 angehoben. Neue Charaktere können gleich auf Stufe 30 erstellt werden, damit man die neuen Inhalte gleich ausprobieren kann.Commander Lilith & der Kampf um Sanctuary ist ab sofort für Xbox One PS4 und PC ( Steam ) verfügbar und bis zum 8. Juli gratis für Besitzer von Borderlands 2 oder Borderlands: The Handsome Collection.