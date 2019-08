Borderlands 2: VR-Umsetzung im Herbst für PC; PSVR-Version bekommt DLC-Lawine (kostenlos) - 4Players.de

Virtual Vault Hunters, we’re bringing all the DLC for Borderlands 2 VR straight to your eye-holes for free on September 6! #BL2VR pic.twitter.com/TsCtFDZp6O



— Borderlands 3 (@Borderlands) August 30, 2019

Borderlands 2 VR wird im Herbst 2019 auch für PC erscheinen . Genaue Plattformen und Store-Verfügbarkeiten haben Gearbox Software und 2K Games aber nicht genannt. Die Virtual-Reality-Umsetzung von Borderlands 2 ist im Dezember 2018 für PlayStation VR veröffentlicht worden ( zum Test ) und bietet unter anderem die "Bad-Ass Mega Fun-Zeit" (Zeitlupe).Die PSVR-Fassung wird am 6. September 2019 kostenlos mit den versprochenen DLC-Paketen erweitert. Insgesamt ist die Rede von 16 DLCs, die im Bad Ass Mega Fun (BAMF) DLC-Pack enthalten sein werden. dazu gehören Captain Scarlet and Her Pirate's Booty, Mr. Torgue's Campaign of Carnage, Sir Hammerlock's Big Game Hunt und Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Mit dabei sind Captain Scarlett und ihr Piratenschatz, Mr. Torgues Kampagne des Metzelns, Sir Hammerlock auf Großwildjagd, Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung, die beiden Klassen (Mechromancer und Psycho) sowie die Ultimative Kammer-Jäger Upgrade Packs. Die DLCs werden in der PC-Version von Borderlands 2 VR direkt enthalten sein.Letztes aktuelles Video: VR - PC Announce Trailer