To the Moon: Switch-Umsetzung hat einen Veröffentlichungstermin - 4Players.de

Die Switch-Umsetzung des emotionalen Erzähl-Abenteuers To The Moon erscheint am 16. Januar 2020. Das hat Freebird Games bzw. XD Network nach Angaben von DualShockers bekanntgegeben. Für die Konvertierung musste das gesamte Spiel, das ursprünglich mit dem RPG Maker am PC erstellt wurde, komplett neu mit der Unity Engine programmiert werden. Die Grafik wird in diesem Fall zwar ebenfalls überarbeitet, doch will man den Pixel- und Artstyle des Originals beibehalten.In unserem Test hat To the Moon vor allem aufgrund seiner rührenden Geschichte und des schönen Soundtracks einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ben gab bei der Erstveröffentlichung im Jahr 2011 eine Wertung von 80%.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer