Strike Suit Zero: Weltraumaction für Nintendo Switch gestartet - 4Players.de

Aktualisierung vom 6. Mai 2019, 07:11 Uhr:



Inwzischen hat Born Ready Games den Director's Cut von Strike Suit Zero auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop kostet die grafisch überarbeitete und mit zusätzlichen Inhalten wie der "Helden der Flotte"-Kampagne erweiterte Weltraum-Action 19,99 Euro.



Ursprüngliche Meldung vom 19. April 2019, 09:02 Uhr:



wird ab 2. Mai auch für Nintendo Switch erhältlich sein, wie Entwickler Born Ready Games bekannt gemacht hat. Die Umsetzung enthält neben dem Director's Cut das ursprünglich als Downloadinhalt veröffentlichte Heroes of the Fleet, mit dem fünf weitere Missionen hinzukommen. Das Besondere an Strike Suit Zero ist die Tatsache, dass man sein Raumschiff in einen Mech verwandeln kann.Da Weltraumaction auf Switch Mangelware ist, könnte das Spiel bei vielen Spielern auf Interesse stoßen. Um einen besonders guten Vertreter seiner Art handelt es sich allerdings nicht, denn auch der vor fünf Jahren für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichte Director's Cut heimste bei uns lediglich eine befriedigende Wertung ein ( zum Test ). Später war der Titel übrigens einer der ersten, der mit dem damaligen Prototypen des Oculus Rift spielbar war Letztes aktuelles Video: Switch Announcement Trailer