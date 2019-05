Sniper Elite V2: Remastered: Trailer gibt einen Überblick über die Verbesserungen - 4Players.de

Rebellion gibt im folgenden Trailer einen Überblick über die Verbesserungen und die Neuerungen in Sniper Elite V2 Remastered. Die überarbeitete Version von Sniper Elite V2 wird am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4, Switch sowie Xbox One erscheinen und 34,99 Euro kosten.Sniper Elite V2 Remastered umfasst alle Erweiterungen, neue spielbare Charaktere, einen Bild-für-Bild Fotomodus, bis zu 16 Mitspieler im Multiplayer (je nach Plattform) und verbesserte Grafik (HDR-Unterstützung; 4K-Auflösung auf entsprechenden Plattfirmen).Letztes aktuelles Video: Remastered Reasons to UpgradeDas von Rebellion entwickelte und von 505 Games vertriebene Spiel erschien 2012 für PC, PlayStation 3, Xbox One 360 und Wii U. Hierzulande wurde der Shooter zunächst in einer entschärften Version angeboten, die ohne "X-Ray Kill-Cam" (Darstellung von Treffereinwirkungen bei gegnerischen Soldaten mit einer Art Röntgenansicht) auskommen musste. Unseren Test des Spiels findet ihr hier