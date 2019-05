Sniper Elite V2: Remastered: Schafschützen-Action im Launch-Trailer - 4Players.de

Vor dem Verkaufsstart am morgigen Dienstag versucht Rebellion (Entwickler und Publisher) die Werbetrommel mit dem folgenden Trailer für Sniper Elite V2 Remastered weiter zu rühren. Die überarbeitete Version der Schafschützen-Action wird am 14. Mai für PC (GOG.com, Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Box-Version für PlayStation 4, Switch und Xbox One folgt am 17. Mai. Sniper Elite V2 Remastered ist zum Preis vom 34,99 Euro erhältlich. Steam- und GOG-Nutzer, die bereits Sniper Elite V2 besitzen, erhalten Sniper Elite V2 Remastered zum Preis von 9,99 Euro. Unser Test befindet sich ebenfalls in Arbeit.Folgende Neuerungen bzw. Verbesserungen gegenüber Sniper Elite V2 versprechen die Entwickler: "Zum neuen 4K-Modus und der HDR-Unterstützung kommen noch umfangreich überarbeitete Umgebungen, Charaktere, Waffen und Fahrzeuge hinzu. Außerdem wurden das Rendering, die Texturen und die Licht-Effekte verbessert. Neben den optischen Verbesserungen ist auch ein neuer, Frame-by-Frame-Fotomodus enthalten. Dazu kommen noch sieben neue Charaktere aus der Zombie-Army-Reihe und der Online-Modus wurde auf 16 Spieler erweitert (acht Spieler auf der Switch). Zusätzlich sind alle veröffentlichten DLCs enthalten, inklusive 'Assassinate the Führer'."Letztes aktuelles Video: Remastered Launch Trailer