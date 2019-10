Counter-Strike: Global Offensive: Container-Keys nicht mehr weiterverkaufbar; aufgrund von Geldwäsche - 4Players.de

Die Container-Keys (also gegen Echtgeld erhältliche Schlüssel zum Öffnen von Beutekisten) in Counter-Strike: Global Offensive dürfen ab sofort nicht mehr von Spielern auf Steams Community-Market weiterverkauft werden: Das wurde im offiziellen Blog des Shooters verkündet. Die Regelung betrifft nur neue Keys (der Blog-Eintrag wurde am 28.10. veröffentlicht), ältere Exemplare dürfen weiterhin angeboten werden.Der Anlass für die Neuerung ist demnach krimineller Natur: Laut Hersteller Valve wurde das System zum Großteil für Geldwäsche benutzt: "Mittlerweile schätzen wir fast alle Key-Käufe, die zum Verkauf oder Tausch auf dem Marktplatz landen, so ein, dass sie aus betrügerischen Quellen stammen." Leider würde durch die Neuregelung auch ein kleiner Teil ehrlicher Händler betroffen; der Kampf gegen Betrug habe aber Vorrang, so Valve.Letztes aktuelles Video: ESL One Cologne 2015 Official Aftermovie