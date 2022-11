Counter-Strike: Global Offensive: IEM Rio Major 2022 – Der Gewinner steht fest

CS:GO – Alle Infos zum IEM Rio Major 2022 auf einen Blick

Wann findet das Finale des IEM Rio Major 2022 statt?

An welchem Ort wird das Finale ausgetragen?

Wo könnt ihr das Finale der Intel Extreme Masters 2022 in Rio verfolgen?

Das sind die Finalisten

Wie hoch ist das Preisgeld?

In diesem Format wird gespielt

Inferno

Nuke

Overpass

Mirage

Vertigo

Dust2

Ancient

Update vom 14. November:Von einem im letzten Match starken Evgeniy "FL1T" Lebedev angetrieben, konnte sich das osteuropäische Team von Outriders im Finale des IEM Rio Major 2022 gegen Heroic durchsetzen. Insgesamt gewann Outriders mit 2:0 gegen Heroic.Während es im ersten Match noch zu einem durchaus offenen Schlagabtausch zwischen beiden Teams kam, wurde es dann im zweiten Match des Abends recht einseitig. Auf der Map Overpass ließ Outriders nichts anbrennen und besiegte Heroic eindeutig. Die Highlights könnt ihr euch hier ansehen:Originalmeldung:Zum Abschluss der Champions Stage steht das krönende Finale des IEM Rio Major 2022 in Counter-Strike: Global Offensive bevor. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.Spannung verspricht dabei allein der Fakt, dass sich der aktuelle Titelverteidiger, FaZe Clan, rund um die dänische Counter-Strike-Legende Finn "karrigan" Andersen, bereits überraschend früh aus dem Turnier verabschiedet hat. Für das deutsche Team MOUZ war im Halbfinale Schluss, dennoch stellt die Teilnahme an diesem die bislang höchste Platzierung in einem Major-Turnier für die Hamburger Organisation dar.Nachdem die Viertel- und Halbfinalspiele, die ebenfalls an diesem Wochenende stattfanden, ausgetragen sind, steht auch schon das Finale bevor. Im folgenden erklären wir euch, wann der Höhepunkt des IEM Rio Major 2022 stattfindet, wo das Endspiel ausgetragen wird, wie ihr es euch ansehen könnt und wer überhaupt gegen wen spielt. Außerdem haben wir noch ein paar Informationen zum Preisgeld und dem Format, in welchem Counter-Strike: Global Offensive gespielt wird, parat.Das mit Spannung erwartete Finale des IEM Rio Major 2022 findet am Sonntag, demdeutscher Zeit statt.Damit endet das seit dem 31. Oktober laufende Turnier, welches sich über die vergangenen zwei Wochen über die brasilianische Hauptstadt erstreckte.Passend zum Namen des Turniers wird selbstverständlich auch das Finale der Großveranstaltung in Rio de Janeiro zum Abschluss gebracht. Während die Challengers und Legends Stages noch im etwas kleineren Riocentro untergebracht waren, wird das letzte Grande Finale der Intel Extreme Masters-Serie in diesem Jahr in die restlos ausverkaufte verlegt.Diese fasst offiziell eine Kapazität von über 15.000 Zuschauern, allerdings haben die Veranstalter einem Fan-Festival inklusive riesiger Public Viewing Area vor der Arena zugesagt. Zu jenem, welches "die Leidenschaft des CS:GO Majors unter freiem Himmel" transportieren soll, wie es von offizieller Seite aus heißt , werden bis zu 100.000 Esport-begeisterte Zuschauer erwartet.Hier können sich Fans darüber hinaus darauf freuen, ihren Idolen in eigenen Meet & Greet-Events ein Autogramm oder ein gemeinsames Foto abzuluchsen, Merchandise an den Ständen zu kaufen oder an den Aktivitäten der Brand Partner teilzunehmen. Gehostet wird das Event vom bekannten brasilianischen Streamer Alexandre "Gaules" Borba, der die Fans mit einer Live-Berichterstattung bestens unterhalten soll.Das Endspiel der letzten Stage des mittlerweile 18. Major Tournaments der Intel Extreme Masters könnt ihr wie gewohnt auf dem offiziellen Counter-Strike: Global Offensive-mitverfolgen. Das dramatische Finale der IEM Cologne-Serie riss im Sommer über eine Millionen Menschen mit. Beim LoL WM-Finale am letzten Wochenende waren es sogar über fünf Millionen Zuschauer.Auch über die offizielle Webseite der ESL sowie über den Live-Kanal der Intel Extreme Masters könnt ihr aber einschalten. Wem der Sinn nach einer deutschen Übertragung steht, der dürfte bei den Kollegen von 99Damage bestens bedient werden.Nachdem sich das deutsche Team von MOUZ im Viertelfinale mit 1:2 gegen Cloud9 durchsetzen konnte, traf es im Halbfinale am Samstag dann auf die Outsiders. Hier unterlag MOUZ letztendlich mit 1:2 und schied so bitter aus dem IEM Rio Major 2022, nur kurz vor dem Finale, aus. Auch die brasilianischen "Hometown Heroes", FURIA Esports, schafften den Sprung in die letzte Runde vor heimischer Kulisse nicht und unterlagen nach einem dominanten ersten Match am Ende doch noch ihren Kontrahenten aus Dänemark, Heroic, rund um Counter-Strike-Veteran Casper "cadiaN" Møller.Im Endspiel treffen somit die Teams derundaufeinander. Beide Mannschaften liefern sich im Alles entscheidenden Kampf um die direkte Qualifikation für das IEM Katowice 2023 und das BLAST Premier Final 2022 sowie das gewohntermaßen üppige Preisgeld ein hoffentlich spannendes Duell, das CS:GO-Fans auf ihre Kosten kommen lässt.Neben den voran genannten Qualifikationen kann der Sieger des IEM Rio 2022 Major ein sattes Preisgeld vonmit nach Hause nehmen. Insgesamt wurden über den gesamten Verlauf des Turniers ganze 1,25 Millionen US-Dollar an die Teilnehmer ausgeschüttet.Wie schon die vorherigen Spiele der Champions Stage soll auch das Finale in einem Best of Three-Format ausgetragen werden. Dabei gewinnt also das Team zuerst, welches zwei von insgesamt drei Spielen für sich entscheiden kann.In den Spielen darf jedes Team insgesamt vier 30-sekündige Timeouts pro Map nutzen, um sich zu beraten. Pro Runde ist nur ein einziger Timeout erlaubt. Die Auswahl der Karten beschränkt sich auf die folgenden:Wir sind mindestens so gespannt wie ihr, wer im Finale des CS:GO IEM Rio Major 2022 am Ende die Krone und das Preisgeld von einer halben Million Dollar davonträgt. Nachdem der Sieger in der Nacht zu Montag feststeht, aktualisieren wir den Artikel selbstverständlich mit den entsprechenden Informationen.Letztes aktuelles Video: ESL One Cologne 2015 Official Aftermovie