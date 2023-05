Counter-Strike: Global Offensive: Finnische Zeitung nutzt Spiel, um Russen über Ukraine-Krieg zu informieren

CS:GO – Finnische Zeitung informiert russische Spieler mittels eigener Map über den Ukraine-Krieg

Soll „russische Spieler dazu zwingen, sich mit den wahren Vorgängen auseinanderzusetzen“

Das finnische Nachrichtenblatt Helsingin Sanomat nutztauf kreative Art, um russische Spieler mit akkuraten Nachrichten über den Angriffskrieggegenüber derzu informieren.Dafür erstellte die Zeitung eine, um „unabhängigen Journalismus“ zu fördern. Die Karte wurde passenderweise zum Welttag der Pressefreiheit veröffentlicht.Konkret geht es dabei um eine Karte in Counter-Strike: Global Offensive, die einer vom Krieg zerrissenen, slawischen Stadt nachempfunden ist. Auf ihr finden Spieler einen geheimen Raum, in dem sie unzensiertes und konkretes Material über den Krieg in der Ukraine gezeigt bekommen – auf Russisch.„Die Russen haben kaum eine Chance, unabhängige Informationen über Putins Einmarsch in der Ukraine zu erhalten“, erklärt Chefredakteur Antero Mukka gegenüber dem Portal GamesRadar. Weiter führt er aus, dass die Welt der Videospiele und die Gamer selbst bislang weitestgehend unberührt von den strengen Kontrollen und Zensuren seien. „Deshalb haben wir beschlossen, eine Zeitung im beliebtesten Kriegsspiel der Welt zu verstecken“.Damit wolle man russischen CS:GO-Spielern einen „unzensierten Zugang zu den Schrecken des Krieges in der Ukraine in ihrer Muttersprache“ bieten, wie es weiter heißt. Bei den sogenannten Schrecken handele es sich um Bilder sowie Sammlungen von Texten, über welche die finnischen Reporter über ihre Erfahrungen und Eindrücke des Krieges unverschönt berichten.Auch der Name der Map kommt nicht von ungefähr:, wobei letzteres aus dem Russischen übersetzt Krieg bedeutet und von den russischen Behörden zensiert wird. „Gewöhnliche Russen wissen praktisch nichts über die Kriegsverbrechen und Gräueltaten der russischen Armee an der Zivilbevölkerung“, so Mukka weiter.Dabei handele eine der bewegendsten Geschichten, die man in dem geheimen Raum der CS:GO-Map finden kann, von einem ukrainischen Mann, der während eines alltäglichen Einkaufs durch einen russischen Raketenangriff seine Familie binnen Sekunden verlor. „Der in das Spiel eingebaute Geheimraum soll die russischen Spieler dazu zwingen, sich mit den wahren Vorgängen im Krieg in der Ukraine auseinanderzusetzen“.Wollt ihr die Map in CS:GO lieber mit euren eigenen Augen erkunden, so könnt ihr de_vonya herunterladen und euch einmal selbst auf die Suche nach dem Geheimraum der finnischen Zeitung aufmachen.Letztes aktuelles Video: ESL One Cologne 2015 Official Aftermovie