Counter-Strike: Global Offensive: Bricht zum wiederholten Male seinen Spielerrekord

Counter-Strike und der riesige Erfolg





Final number of the day, but there will be more all-time peaks around this time tomorrow! pic.twitter.com/e6IX60NtAA



— Aquarius (@aquaismissing) May 6, 2023

Obwohlschon über zehn Jahre alt ist, schwimmt der Shooter in diesen Tagen auf einer neuerlichen Erfolgswelle: Zum wiederholten Male wurde der eigenegebrochen.Mitgleichzeitigen Spielern konnte Counter-Strike: Global Offensive am Samstag, dem 6. Mai, seinen bisherigen Rekord deutlich übertrumpfen. Zuvor lag der Rekord noch bei rund 1,5 Millionen gleichzeitigen Spielern. Allzu überraschend kommt die Entwicklung nicht, denn Counter-Strike ist aktuell so beliebt und erfolgreich wie nie zuvor.Ein kleiner Shooter war Counter-Strike: Global Offensive im Grunde zu keinem Zeitpunkt. Schon seit Jahren befindet sich Valves Multiplayer-Shooter in den Steam-Spielerzahlen weit oben, aber seit Ende 2022 zementiert nach und nach den eigenen Erfolg. Mit täglich über einer Million gleichzeitiger Spieler, so zeigen es die Zahlen bei SteamDB , ist man klar auf den ersten Platz bei Steam zu finden und lässt Konkurrenten wieoderdeutlich hinter sich.Der neue Rekord ist jetzt noch einmal ein Ausrufezeichen und hängt an verschiedenen Faktoren. Zum einen startet in dieser Woche das E-Sports-Turnier BLAST.tv Paris Major 2023, welches das letzte große CS:GO-Major-Turnier sein wird. Im Rahmen dessen können CS-Spieler im Spiel an einer Herausforderung teilnehmen und auf die Ergebnisse der jeweiligen Matches tippen. Je besser der Tipp, desto größer die jeweilige Belohnung.Darüber hinaus dürfte auch dieihre Rolle spielen. Zuletzt befand sich das riesige Update für Counter-Strike: Global Offensive in einer geschlossenen Betaphase, während eingeplant ist.