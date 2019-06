World of Warships: Battle-Royale-Modus "Monsterwelle" im Update 0.8.5 - 4Players.de

Auch Wargaming hat einen Battle-Royale-Modus für World of Warships auf PC entworfen. Die zeitlich begrenzte Spielvariante "Monsterwelle" ist ein Teil des Updates 0.8.5, das auch zwei neue Saisons des gewerteten Sprints sowie einige mechanische und kosmetische Änderungen bringt ( zum Change-Log ).Im Monsterwelle-Modus treten die Spieler in vier Dreierteams zu einem Kampf um Ressourcen in den überfluteten Ruinen einer Stadt an. Damit können in World of Warships erstmals mehr als zwei Teams gegeneinander spielen, während ein Lauffeuer das Spielfeld stetig verkleinert. Monsterwelle wartet mit drei speziellen Schiffsklassen auf. Die Oktopus-Schiffe sind mit starken Torpedos bestückt und gut getarnt, wenngleich sie mit automatisierten Hauptgeschützen ausgestattet sind. Die Muränen sind hochgradig manövrierfähige Schiffe, die auf aggressive Nahkampfgefechte angelegt sind, während die Flotte der Barrakuda-Klasse aus gewaltigen Schiffen besteht, die auf Geschwindigkeit und leistungsstarke Hauptgeschütze setzen.Wargaming: "Neben dem zeitlich begrenzten Battle Royale Modus Monsterwelle führt 0.8.5 vier Direktiven mit jeweils zehn Aufträgen ein. Das Abschließen dieser Kampfaufträge bringt den Spielern Treibstoffmarken und verschiedene andere Gegenstände im Spiel ein. Die Treibstoffmarken können in der Waffenkammer gegen exklusive postapokalyptische Tarnung, Kreditpunkte, Premium-Spielzeit und sogar ein neues Premiumschiff eingetauscht werden: die Benham, einen amerikanischen Zerstörer der Stufe IX mit 16 Torpedos - ein Rekord für diese Stufe – und einzigartiger postapokalyptischen Tarnung sowie einem neuen Kommandanten. Darüber hinaus bringt das Update 0.8.5 zwei neue Saisons gewerteter Sprints, in denen Spieler in 6-gegen-6-Schlachten Schiffe der Stufe VII steuern. Gefechte der 5. Saison werden im Herrschaftsmodus gespielt, die der 6. Saison im Modus Epizentrum. Dieses Update führt außerdem die Clankeilerei ein, eine Reihe von Kämpfen, in denen Clans sich einen Tag lang Kämpfe um Stahl und andere wertvolle Ressourcen liefern. Darüber hinaus wird es zahlreiche Verbesserungen und Modifikationen geben, darunter neue Mechaniken für den Schaden an Schiffen und den Durchschlag, eine überarbeitete Minikarte, die nur noch die notwendigen Informationen anzeigt etc."Letztes aktuelles Video: Rogue Wave Sink them all