World of Warships: Legends: Gewertete Schlachten und Cross-Play auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Für World of Warships: Legends erscheint heute auf PlayStation 4 und Xbox One ein Update, das Cross-Play und gewertete Schlachten hinzufügt. Darüber hinaus umfasst das "November Update 1.3" neue Karte und Verbesserungen der Benutzeroberfläche (u.a. ein Filter am Hafen zur besseren Organisation der Schiffe). Weitere Details findet ihr hier "Unser Ziel ist, unseren Spielern das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, deswegen freue ich mich besonders, dass beide Fangruppen von World of Warships: Legends ab sofort gemeinsam Spaß haben werden", erklärte Victor Kislyi, Wargaming CEO. "Dies ist nur der erste Schritt unserer Bemühungen für plattformübergreifendes Spielen. Daran wollen wir auch in der Zukunft noch weiter arbeiten."World of Warships: Legends ist der erste Titel von Wargaming mit plattformübergreifender Spielfunktion zur Verringerung der Wartezeit auf Matches. "Im Moment ist diese Funktion nur für die Kampfsuche verfügbar - Spieler werden nicht mit Spielern anderer Konsolen über den Voice-Chat interagieren oder mit Freunden aus der Freundesliste auf anderen Konsolen zusammen spielen können", schreibt der Publisher. Die Cross-Play-Funktion soll später ausgebaut werden.Die gewerteten Schlachten werden folgendermaßen beschrieben: "Diese gewerteten Kämpfe bieten Spielern neue Möglichkeiten und noch intensivere und wettbewerbsorientiertere Schlachten. Durch das Hinzufügen von wertvollen Belohnungen für das Teilnehmen an gewerteten Sprints zählt nun jede Schlacht. In diesen Sprints heißt es fressen oder gefressen werden. Nur an der Spitze locken die besten Preise! Es wurden aktuelle zwei Sprints für gewerteten Schachten angekündigt: der Erste für Schiffe des Rangs V und der Zweite für Schiffe des Rangs IV. Diese wettbewerbsorientierten Schlachten stellen die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe, vom Vorbereiten ihres Schiffs und ihres Kommandeurs bis hin zur Vernichtung ihrer Gegner."Letztes aktuelles Video: Legends November Update Overview Trailer