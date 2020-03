World of Warships: Legends: Quietsche-Entchen stechen in See

Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One) Screenshot - World of Warships (One)

Vom 23. März bis zum 13. April 2020 veranstaltet Wargaming das Event "Gummienten des Krieges" (Duck of War) in World of Warships: Legends . Dazu heißt es vom Hersteller: "Dieses heitere, aber hart umkämpfte Aprilscherz-Event lässt Spieler zu zwölft in einem Jeder-gegen-Jeden-Kampf antreten, um einzigartige Belohnungen zu verdienen. Schlachten in 'Duck of War' sind deutliche chaotischer als sonst, da die speziellen Ultra-Kreuzer besonders hohe Geschwindigkeit aufweisen. Hier müssen Spieler schnell reagieren, wenn sie nicht wortwörtlich untergehen wollen. Um diese 'Ultra-Kreuzer' anzuführen, schickt Wargaming außerdem den rotbärtigen Käp'n 'Cap', der über einige ... nützliche ... Fähigkeiten verfügt! Das Event wird außerdem mit einer Rangliste bewertet und erfolgreiche Kapitäne können besondere Erkennungsmarken und weitere Belohnungen verdienen.Seit dem 16. März sind in World of Warships: Legends ein kostenloses 'Care-Paket' und der Kampfauftrag 'Sicher auf stürmischer See' für alle Spieler verfügbar. Beides wird täglich aktualisiert und kann bis Ende März genutzt werden. So erhält jeder Spieler tolle und nützliche Belohnungen wie Booster, Premium-Zeit und Dublonen, einfach indem das Paket angenommen wird und ein paar Schlachten gewonnen werden."Letztes aktuelles Video: Legends Duck of War Trailer