World of Warships: Update 0.10.5: Deutsche Zerstörer und Super-Schlachtschiffe bei den "Grand Battles"

Wargaming veröffentlicht heute das Update 0.10.5 für World of Warships auf dem PC. Das Update umfasst unter anderem die deutschen Zerstörer als Tech-Tree, ein Event zum amerikanischen Unabhängigkeitstages (USS Colorado) und den neuen Spielmodus "Grand Battle" mit Super-Schlachtschiffen. Des Weiteren werden der Teambeschuss entfernt und die Raketenabschuss-Mechaniken der Angriffsflugzeuge verändert ( zum Change-Log )."Der neue Grand Battle-Modus wirft die Spieler in eine alternative Geschichte, in der sie Super-Schlachtschiffe steuern, bei denen Feuerkraft über allem steht. Der Modus beinhaltet Schiffe der Stufen IX und X, die sich in einem 9-gegen-9-Kampf gegenüberstehen. Dabei dürfen auf jeder Seite drei Super-Schlachtschiffe vertreten sein. Neu auf hoher See sind die Satsuma, ein Projekt basierend auf der Yamato mit 510mm-Geschützen, und die Hannover, eine Version der H-42 mit vier Zwillingsgeschütztürmen mit je 483mm-Kalibern. Die zweite Batterie der Hannover enthält 128mm Doppelzweckartillerie. Um diese mächtigen Schiffe zu steuern, müssen Spieler Intelligence Reports verdienen. Diese neue Resource gibt es beim täglichen Log-In und dem Spielen von Schiffen der Stufe IX im Grand Battle. Belohnungen für das Teilnehmen in den dazugehörigen Kampf-Missionen sind neue Tarnung, eine Flagge und das Grand Battle-Patch", schreibt der Publisher."Die deutschen Zerstörer verlassen den Early Access und gehen nun mit ihrem Tech-Baum auf den Hauptservern live. Die Stufe VII Z-31, Stufe VIII Gustav Julius Maerker, Stufe IX Felix Schultz und Stufe X Elbing können nun erforscht werden. Diese Schiffe vereinen zielgenaue Hauptbatterien mit zerstörerischer, panzerbrechender Munition und besitzen eine hohe Durchschlagskraft und verbesserte Granatenabprallwinkel. Einen Überblick über die neuen Schiffe und dazugehöriges Material gibt es hier.""Vier themenbezogene Kampf-Missionen führt die Spieler im Update 0.10.5 zum Schlachtschiff Colorado in ihrer Unabhängigkeitstag-Bemalung. Dazu gibt es Tarnungen und Signale und eine themenbezogene Auktion."Letztes aktuelles Video: DE Update 0105 The Grand Battle