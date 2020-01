Doom (Oldie): Update für den Klassiker und Doom 2: 60 fps, Schnellspeichern und Unterstützung von Add-ons

Für die Neuveröffentlichungen von Doom (1993) und Doom 2 (1994) sind Updates auf PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Android und iOS veröffentlicht worden. Die Updates sorgen für eine Bildwiederholrate von 60 fps im Gegensatz zu 35 fps in den Originalspielen, eine Schnellspeichern-Funktion und Unterstützung von ausgewählten Add-ons bzw. Megawads wie SIGIL von John Romero. Zu den weiteren Verbesserungen zählen ein Schnellwahlsystem für die Waffen, verbesserte Levelauswahl, neue Optionen für Seitenverhältnis und Helligkeit und ein neues HUD für Splitscreen. Das Change-Log findet ihr hier Add-on-Unterstützung: "Mit diesem Update könnt ihr nun zusätzliche Inhalte für Doom (1993) und Doom 2 herunterladen und spielen. Unter den Add-on-Inhalten befinden sich eine zusammengestellte Liste mit von der Community erstellten Episoden und MegaWADS für Doom und Doom 2, inklusive SIGIL! Add-ons können im Hauptmenü für Doom und Doom 2 kostenlos heruntergeladen werden. Wir beginnen mit einer ersten Sammlung von Add-ons. Aber wir bleiben mit euch Slayern eng in Kontakt und freuen uns über Vorschläge zu den besten WADs, die ihr in Zukunft sehen wollt!"Schnellspeichern: "Wir haben das ultimative Tool für alle Marine-Speedruns oder zum Überleben von Dooms Albtraum-Schwierigkeitsstufe: Schnellspeichern. Drückt einfach R/R1RB, während ihr in Doom oder Doom 2 pausiert, um eure aktuelle Position zu speichern. Wenn ihr diese Stelle neu laden wollt, drückt im Pause-Bildschirm einfach L/L1/LB!"Letztes aktuelles Video: Video-Klassiker