Final Fantasy Tactics: "Serie eignet sich gut für diese Art des Storytellings"

Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr gibt und gab es mit Final Fantasy 16 samt zwei DLCs, dem Remakesowie dem kommendenFutter auf allen Ebenen für Fans der beliebten JRPG-Reihe. Nun öffnen die Entwickler auch einen Spaltbreit die Tür, die zu einem eventuellen neuen-Ableger führen könnte.So seien alle im momentanen, wie Produzent Naoki Yoshida alias Yoshi-P beteuerte. Ein derart ausgerichteter neuer Titel im Franchise wäre also nicht weit hergeholt. Allerdings täte man sich bei Square Enix keinen Gefallen, den jüngsten Eintrag der Hauptreihe als Basis zu nehmen.Viele derzeitige Entwickler bei Square Enix haben schon an Final Fantasy Tactics odermitgearbeitet, dementsprechend „würde man viel von dem Feeling mitbringen, aber wenn wir es machen wollen, möchten wir keine bestehende Story nehmen, um sie in eine andere Story umzuformen“, so Yoshida in einem Interview mit TheGamer . Final Fantasy 16 würde als Grundgerüst für ein neues Tactics jedoch nicht passen, dafür wären die großen Schlachten in dem Spiel nicht geeignet.„Wir könnten die Eikons [Beschwörungsbestien in FF16, Anm. d. Red.] gar nicht gegeneinander kämpfen lassen“, gestand Yoshida. „allein für sich beanspruchen? Es gibt mehr Kämpfer in der Schlacht, also was ist mit der Wartezeit?“ Generell sehe er aber das Potenzial für ein weiteres dieser strategischen Taktik-RPGs. „Die Serie eignet sich gut für diese Art des Storytellings und wir alle lieben Tactics. Also wird es vielleicht wirklich Zeit, dass wir ein neues machen.“Das erste Final Fantasy Tactics wurde bereits 1997 veröffentlicht, der letzte Eintragdatiert aus dem Jahr 2007. Bis es zu einem möglichen neuen Teil kommt, gibt es aber erst einmal Nachschub in Form von, der zweite DLC, der am 18. April erscheinen wird. Auch die Produktion einer