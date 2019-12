Resident Evil 2: Remake überflügelt Original bei den Verkaufszahlen - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: ? vor 16 Minuten

Ich bin schon gespannt was die Zukunft bringt!Resident Evil 4 Remake.Resident Evil 2 Remake UHD für die Next Gen.Resident Evil 6 UHD für die Next Gen.Resident Evil 5 UHD für die Next Gen.Resident Evil 1 Remaster UHD für die Next Gen.Resident Evil 3 Remake UHD für die Next Gen.Resident Evil 4 Remake UHD für die Next Gen.Resident Evil 2 Remake Remake für die Übernext Gen.und so weiter.Und irgendwann zwischendrin gibt's dann noch Dragon's Dogma UHD, aber kein Dragon's Dogma 2.