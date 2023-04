Resident Evil 2: Capcom kündigt Patch für fehlende Raytracing-Optionen an *Update*

Pingu hat geschrieben: ? 17.04.2023 22:24 War jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, und sollte mehr meinen Unmut über diese wirklich schlechte RT Umsetzung zeigen.

Ach, das war nur eine Theorie von dir? Sag das doch... bei den ganzen wilden Spekulationen dazu blickt doch kein Mensch mehr durch, was die Leute nun gerade glauben und was nichtUnd nein, Raytracing war in den Titeln sehr dezent - aber gerade das fand ich nicht unbedingt schlecht. Nicht nur wegen meiner "gerade so möglich"-RT-Karte, sondern eben auch, weil es da, wo man es wahrnehmen konnte meiner Meinung nach wirklich einen visuellen Unterschied gemacht hat und man eben nicht die Performance nach unten in den Keller geschossen hat, einfach weil man es kann mit Dingen, die eigentlich eben niemand wirklich sieht. Tatsächlich bin ich eher Fan davon, solche leistungsfressenden Techniken, sofern möglich natürlich, eher punktuell da einzusetzen, wo es eben auch ne Wirkung hat. Ist jetzt halt keine gute Werbung, aber meiner Meinung nach sinnvoller.Übrigens soll der Patch tatsächlich dafür die normale DX12 Performance verbessert haben und sogar die Screen-Space-Reflections sollen jetzt besser aussehen. Wohl nicht so gut wie die mit RT vorher, aber eben besser als die ohne RT in den vorherigen Versionen. Scheint also nicht so zu sein, dass dieser Patch neben "RT entfernen" gar nichts bewirkt hat. Hab ich allerdings nur gelesen, nicht selbst getestet - ich bin erstmal fertig mit den beiden Games.RE7 hat übrigens, zumindest bis gestern Abend, bei mir keinen neuen Patch erhalten und sollte so die RT-Optionen auch nach wie vor enthalten.