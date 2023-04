Resident Evil 2: Nach PC-Update fehlt von Next-Gen-Grafikoption jede Spur

Resident Evil 2 und 3: Kein Raytracing mehr nach Update

Normalerweise dienen Updates dazu, neue Funktionen hinzuzufügen. Im Falle vonundwar das nicht der Fall: Capcom hat in den PC-Versionen still und heimlich dieDie Grafikoptionen wurden erst letztes Jahr für die beiden Spiele hinzugefügt und implementierten zudem eine Unterstützung für DirectX 12, sowie für AMDs FSR. Nun gab es aber die überraschende Rolle rückwärts, denn ein neuer Patch hat mehreren Berichten zufolge die Raytracing-Möglichkeit wieder entfernt.Aufgefallen ist das zuerst dem Reddit-Nutzer pmc64 , kurz nachdem Capcom ein PC-Update für die betroffenen Resident Evil-Spiele veröffentlichte. Doch anstatt Verbesserungen stellte der Spieler fest: In den Optionen gibt es kein Raytracing mehr. Alle anderen Funktionen, wie etwa AMD FSR, sind noch vorhanden und die Spiele laufen weiterhin als DirectX 12-Version.Aber von Raytracing fehlt sowohl in Resident Evil 2 als auch in Resident Evil 3 derzeit jede Spur. Im Falle von Resident Evil 3 ist zudem auch die Kopfhörer-Funktion für Dolby Atmos nicht mehr vorhanden. Gründe, warum diese Optionen entfernt worden sind, gibt es übrigens nicht, denn wirkliche Patchnotes sind nicht vorhanden.In den Kommentaren wird derweil spekuliert, warum ausgerechnet die Raytracing-Option entfernt wurde. Viele vermuten, dass es sich nur um einen Fehler handelt und die Beleuchtungs- und Reflektionsoption schon bald wieder aktiviert wird. Schließlich ist sie in, welches ebenfalls erst nachträglich Raytracing erhalten hat, weiterhin vorhanden.Eine wirkliche Absicht vermuten die wenigsten Nutzer, denn es gibt dafür eigentlich keinen Anlass. Die beiden Optionen machten eigentlich keine Probleme. Capcom selbst hat sich bislang zu der Problematik nicht geäußert. Dort dürfte man wohl derzeit eher dieLetztes aktuelles Video: The Ghost Survivors Launch Trailer