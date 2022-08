Project CARS: Teil 1 und 2 stehen kurz vor dem Aus

Project Cars 1 und 2 verschwinden aus den Stores: Titel weiterhin spielbar





Slightly Mad mit neuem Projekt

Slightly Mad gibt bekannt, dass Project Cars und Project Cars 2 schon bald nicht mehr verkauft werden sollen. Ein entsprechendes Statement mit der offiziellen Begründung findet man auf Twitter.Bereits am 21. September verschwindet der zweite Teil aus den virtuellen Stores, ehe am 3. Oktober dann das originale Project Cars folgen soll. Grund dafür seien lizenzierte Inhalte.Laut den Entwicklern laufen die Lizenzen für verschiedene Autos und Rennstrecken demnächst ab, weswegen das Spiel aus dem Verkauf genommen wird. Wer sich also noch mindestens eines der beiden Spiele sichern möchte, sollte schnell sein. Project Cars erster Teil ist aktuell auf Steam sogar um 70 Prozent reduziert, während auf der Plattform für Project Cars 2 noch immer der Vollpreis verlangt wird.Allerdings gibt es auch noch gute Neuigkeiten, von denen die Entwickler im selben Atemzug berichten. So sollen sowohl Project Cars, als auch Project Cars 2 vollständig spielbar bleiben, selbst nachdem sie aus dem Verkauf verschwunden sind. Sogar alle Features, einschließlich die Online-Multiplayer-Funktionen sollen uns erhalten bleiben.Und auch noch eine weitere frohe Kunde gibt es seitens Slightly Mad zu verkünden. So will sich das Entwicklerstudio darauf konzentrieren, auch in Zukunft die besten Renn-Simulationen anbieten zu können. So erklären die Entwickler in ihrem Statement, dass sie mehr Einblicke mit uns teilen wollen, wenn es an der richtigen Zeit ist. Seid auch ihr Fans des Genres, haben wir noch weitere spannende Neuigkeiten: In F1 22 soll noch diese Woche das Crossplay-Feature freigeschaltet werden.Letztes aktuelles Video: The Nicolas Hamilton Story