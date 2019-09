Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition wird im Januar 2020 erscheinen - 4Players.de

Der Termin für die Remastered Edition von Final Fantasy Crystal Chronicles steht fest. Die überarbeitete Version des GameCube-Klassikers (2004) wird am 23. Januar 2020 für PlayStation 4, Switch, iOS und Android veröffentlicht. Im Trailer von der Tokyo Game Show 2019 werden neue Stimmen, der kooperative Online-Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler, plattformübergreifendes Spielen (Cross-Play), neue herausfordernde Dungeons/Bossgegner, zusätzliche Gegenstände und weitere Charakter-Skins hervorgehoben.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Remastered-Edition-TrailerSquare Enix schreibt: "Die Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition folgt einer jungen Gruppe, bekannt als die Kristall-Karawane, auf ihrer epischen Suche nach der Myrrhe, einer wertvollen und seltenen Flüssigkeit, die sie für die Reinigung und Aufrechterhaltung des Kristalls benötigen, der ihre Welt vor dem tödlichen Gas Miasma beschützt. Das Abenteuer erwartet deine Karawane in ganz neuen Gefilden voller Wunder. Selbst Dungeons bieten neue Gebiete, also gibt es auch für jene, die das Original gespielt haben, einige Überraschungen, wenn die Remastered Edition (...) erscheint."