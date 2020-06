Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition: Kostenlose Demo und neues Video zur Neuauflage

Chat-Funktion - Neue, taktische Befehle ermöglichen textbasierte Anweisungen für Teammitglieder im Online-Mehrspielermodus.

Magiezähler - Eine neue Mechanik, die Spielern dabei hilft, die Kombination ihrer magischen Attacken für den bestmöglichen Effekt zu synchronisieren.

Verbesserungen an der Benutzeroberfläche - Begrenzungen für Materialien wurden erhöht, um das Abenteuer zu erleichtern, und eine Minikarte wurde hinzugefügt, damit Spieler stets ein taktisches Verständnis ihrer Umgebung haben.

Zusätzliche Schwierigkeiten - Nach Abschluss des Hauptszenarios stehen mutigen Abenteurern schwierige Gebiete zur Verfügung, darunter die Cathuriges-Minen, welche mächtige Gegner und neue Herausforderungen bieten. Diese schwierigen Areale nach Abschluss des Spiels sind exklusiv Teil der Vollversion von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition.

Aktualisierter Soundtrack - Über 50 Tracks wurden von der Komponistin des Originals, Kumi Tanioka, speziell für FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition neu komponiert, darunter neu aufgenommene Versionen der beliebten Titelmelodien "Sound of the Wind" und "Starry Moonlit Night".

Zum Start der Remastered Edition von Final Fantasy Crystal Chronicles am 27. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS und Android wird Square Enix auch eine kostenlose Demo des Action-Rollenspiels veröffentlichen: "Mit FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite können Abenteurer die ersten drei Gebiete sowohl im Einzelspielermodus als auch im Online-Mehrspielermodus mit Crossplay-Feature erleben. Zudem können Spieler, die die Vollversion besitzen, als Gastgeber des Mehrspielermodus für Spieler mit der FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite agieren. So kann sich eine vollständige Gruppe aus vier Spielern mit nur einer Vollversion gemeinsam durch bis zu 13 Areale kämpfen. Speicherdaten können von FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite in die Vollversion übertragen werden, damit Spieler nahtlos an ihren Fortschritt in diesem magischen Abenteuer anknüpfen können."Darüber hat man ein Video veröffentlicht, das einige der neuen Spielfunktionen der Neuauflage, wie das "Imitieren"-Feature, mit dem Spieler die Gestalt verschiedener Charaktere annehmen können, die ihnen auf ihrer Reise begegnen, vorstellt:Letztes aktuelles Video: Remastered Edition - New Features TrailerWeitere neue Spielfunktionen sind: