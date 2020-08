Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition: Lite-Version und Making-of-Video

Die Remastered Edition von Final Fantasy Crystal Chronicle wird im folgenden Making-of-Video von Square Enix näher vorgestellt. Akitoshi Kawazu (Produzent) sowie Toshiyuki Itahana (Art Director und Charakter-Designer) werfen einen Blick auf den Entwicklungsprozess. Die überarbeitete Version des GameCube-Klassikers (2003/2004) wird am 27. August 2020 für PlayStation 4, Switch, iOS und Android erscheinen.In Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition begeben sich die Spieler entweder allein oder zusammen mit Freunden im Online-Multiplayer-Modus via Crossplay auf ein Fantasy-Abenteuer. Die Remastered Edition bietet verbesserte Grafik, einen neu komponierten Soundtrack, neue Dungeons mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, einen neuen Mimic-Modus, neue Stimmen, mehr Gegenstände, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche etc.Letztes aktuelles Video: Inside Remastered EditionZudem ist eine Lite-Version angekündigt worden:"Mit Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite können Abenteurer die ersten drei Gebiete sowohl im Einzelspielermodus als auch im Online-Mehrspielermodus mit Crossplay-Feature erleben. Zudem können Spieler, die die Vollversion besitzen, als Gastgeber des Mehrspielermodus für Spieler mit der Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite agieren. So kann sich eine vollständige Gruppe aus vier Spielern mit nur einer Vollversion gemeinsam durch bis zu 13 Areale kämpfen. Speicherdaten können von Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite in die Vollversion übertragen werden, damit Spieler nahtlos an ihren Fortschritt in diesem magischen Abenteuer anknüpfen können."Square Enix schreibt: "Die Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition folgt einer jungen Gruppe, bekannt als die Kristall-Karawane, auf ihrer epischen Suche nach der Myrrhe, einer wertvollen und seltenen Flüssigkeit, die sie für die Reinigung und Aufrechterhaltung des Kristalls benötigen, der ihre Welt vor dem tödlichen Gas Miasma beschützt. Das Abenteuer erwartet deine Karawane in ganz neuen Gefilden voller Wunder. Selbst Dungeons bieten neue Gebiete, also gibt es auch für jene, die das Original gespielt haben, einige Überraschungen, wenn die Remastered Edition (...) erscheint."