Wolcen: Lords of Mayhem: Lange verschobene Beta-Phase gestartet; Kritik an Mikrotransaktionen; Update-Fahrplan - 4Players.de

Ende März hat Wolcen: Lords of Mayhem (Early Access) nach langer Verschiebung die Beta-Phase erreicht, und zwar ein Jahr nachdem die Entwickler ein "komplettes Redesign" in nahezu allen Bereichen (Art Direction, Skills, Animationen, Levels, Spielmechanik etc.) versprochen hatten. Das Action-Rollenspiel soll sich nun wie "ein neues Spiel" anfühlen und kann mit vier Spielern im Multiplayer gespielt werden.Die Nutzerreviews bei Steam nach diesem großen Beta-Update fallen allerdings ziemlich durchwachsen aus, unter anderem weil in den Nutzungsbedingungen von Mikrotransaktionen die Rede war, welche die Entwickler eigentlich ausgeschlossen hatten. Zu diesem Kritikpunkt meldeten sich die Entwickler nun zu Wort. Sie erklärten, dass die Mikrotransaktionen keine Pay-to-Win-Elemente wären. In einem Ingame-Shop soll man neue Frisuren, Gesichter und "coole Charakter-Effekte" kaufen können. Diese Zusatzeinnahmen sollen dafür sorgen, dass sie das Spiel über längere Zeit mit kostenlosen Erweiterungen versorgen können.Der passive Fertigkeitsbaum soll in Zukunft stetig erweitert werden. Es sei "normal", dass der aktuelle Skilltree für einige Spielweisen ziemlich "leer" ausfallen würde, heißt es. Mit den kommenden Updates sollen mehr Optionen und Klassen (u. a. Necromancer, Spellblade, Berserker, Champion) folgen. Apropos Updates . Im Mai 2019 wird der erste Akt der Geschichte hinzugefügt und neben Verbesserungen beim passiven Fertigkeitsbaum sind neue Modifikatoren für aktive Skills geplant. "Content Patch 2" (Juli 2019) soll den kooperativen Spielmodus mit besonderen Herausforderungen ergänzen. "World Modifiers", mehr Anpassungsoptionen für männliche Charaktere und weitere aktive sowie passive Skills sind ebenso vorgesehen. Der dritte Inhaltspatch soll im September 2019 erscheinen und kompetitive Spielmodi, Pets mit Beutefiltern und die apokalyptischen Formen der Charaktere umfassen.Sobald das Spiel dann "irgendwann" den Early Access verlassen wird, sollen alle vier Monate kostenlose "Gameplay-Erweiterungen" veröffentlicht werden. Alle acht Monate soll eine Story-Erweiterung mit neuen Modi, Gegnern, Gegenständen und Skills erscheinen. Ob die Story-Erweiterungen ebenfalls kostenlos sein werden, ist nicht eindeutig kommuniziert worden.Letztes aktuelles Video: Gameplay Beta Trailer