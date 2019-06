Wolcen: Lords of Mayhem: Early-Access-Update bringt den ersten Story-Akt - 4Players.de

Für die Early-Access-Baustelle Wolcen: Lords of Mayhem (Beta) ist der "erste Inhaltspatch" via Steam erschienen. Das über 14 GB große Update umfasst den ersten Akt des Story-Modus - mitsamt Zwischensequenzen, englischer Sprachausgabe und einem mehrstufigen Bosskampf am Ende. Der erste Akt soll "mindestens" vier Stunden lang sein.Darüber hinaus stehen für alle Fähigkeiten nun acht statt bisher vier Modifikationen zur Verfügung. Es wurden außerdem acht einzigartige Gegenstände, 19 Gegner sowie Gegnervarianten, neue Tutorials, ein verbessertes Dialogsystem und 117 zusätzliche Punkte für die Gate of Fates (passiver Fertigkeitsbaum) hinzugefügt. Auch allgemeine Engine-, Sound und Performance-Verbesserungen wurden vorgenommen. Das Change-Log findet ihr hier . Eigentlich sollte das Update erst am 26. Juni an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Content Patch 1 Trailer